اعرف مواعيد المقابلات للمتقدمين للوظائف الإشرافية بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بالأقصر، عن تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية : وكيل معهد " شرعى - عربى - ثقافي" يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 سبتمبر 2020م.

ويقول عبد الحى خليل منسق العلاقات والإعلام بالمنطقة، أنه تقرر تحديد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الآتية : " وكيل إدارة - موجه أول - موجه - شيخ معهد" وذلك فى يوم الخميس الموافق 3 من سبتمبر 2020م وذلك فى التاسعة صباحاً بديوان عام المنطقة، حيث أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عن حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية الآتية ( وكيل إدارة إسنا غرب - - شيخ معهد - موجه عربى إبتدائى ) و(وكلاء معهد عربى وشرعى وثقافى بالمعاهد الآتية بإدارة إسنا شرق) وذلك وفقاً للشروط الواردة بالإعلانات المرفقة، وفى موعد أقصاه عشرة أيام.

وأضاف عبد الحى خليل لـ"اليوم السابع"، أنه شملت قائمة الوظائف الإشرافية المطلوبة للمنطقة الأزهرية، من يقوم بتسيير أعمال وظيفة وكيل إدارة إسنا غرب وموجه عربى ابتدائى وشيخ معهد بإدارة إسنا غرب بالمعاهد الآتية: "المعاهد الإبتدائية بحاجر كومير والعضايمة ومحمد عبده والكيمان والغريرة"، ومعهد فتيات قراءات إسنا، بالشروط الآتية: (أن يكون حاصل على مؤهل عالى تربوى شرعى أو عربى – أن يكون على وظيفة معلم أول أ بأقدمية سنتين على الأقل – ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل – ألا يكون قد حصل على جزاء أكثر من عشرة أيام منفصلة أو خمسة أيام متصلة)، حيث يتم التقديم بمقر الإدارة والأوراق مرفق بها: (بيان حالة موظف عادى – بيان حالة إلكترونى – إفادة من الجزاءات 2018/2019 – صورة المؤهل – آخر تقرير آداء) وذلك فى موعد أقصاه 27 أغسطس الجارى.

كما شملت الوظائف المطلوبة، من يقوم بتسيير أعمال وظيفة وكيل شرعى أو عربى وثقافى بإدارة إسنا شرق بالمعاهد الآتية- (المعاهد الإبتدائية فى الكلابية – زرنيخ – الحلة – الحليلة – الدير ثقافى فقط – الأمير – محمد رجب – الشغب)، و(المعاهد الإعدادى الثانوى فى زرنيخ – فتيات زرنيخ شرعى – بنين الحلة – فتيات الحلة – فتيات الحليلة – بنين وفتيات الدير – ثقافى فقط – بنين الأمير – فتيات الأمير ثقافى – بنين الشغب – فتيات الشغب شرعى فقط)، بالشروط الآتية: (أن يكون حاصل على مؤهل عالى تربوى شرعى أو عربى – أن يكون على وظيفة معلم أول أ بأقدمية سنتين على الأقل – ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل – ألا يكون قد حصل على جزاء أكثر من عشرة أيام منفصلة أو خمسة أيام متصلة)، حيث يتم التقديم بمقر الإدارة والأوراق مرفق بها: (بيان حالة موظف عادى – بيان حالة إلكترونى – إفادة من الجزاءات 2018/2019 – صورة المؤهل – آخر تقرير أداء) وذلك فى موعد أقصاه 27 أغسطس الجارى.



إعلان الوظائف الإشرافية بمنطقة الأقصر الأزهرية