اعرف العلاقة بين مرض السل وفيروس كورونا المستجد

كتبت هند عادل

أكد عدد من الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة ، بما في ذلك السل ، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من فيروس كورونا خاصة وأن هذه الأمراض والسل المعدية التي تهاجم الرئتين في المقام الأول، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يرتبط مرض السل بزيادة خطر الإصابة بمرض خطير من COVID-19 بمقدار 2.1 مرة ، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا.

والسل ، مثل كورونا، هو مرض معد يهاجم الرئتين بشكل أساسي ، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي عضو في الجسم ، بما في ذلك الدماغ والعمود الفقري، ينتج مرض السل عن نوع من البكتيريا يسمى المتفطرة السلية.

كيف يرتبط مرض السل بـفيروس كورونا ؟



كلا المرضين يهاجمان الرئتين بشكل أساسي ويظهر الأشخاص المصابون بالسل وعدوى فيروس كورونا أعراضًا متشابهة السعال والحمى وصعوبة التنفس في حين أن كلا من العوامل البيولوجية ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الوثيق ، فإن فترة الحضانة من التعرض للمرض في مرض السل تكون أطول ، وغالبًا ما تكون بطيئة الظهور ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

هل يزيد السل من خطر الإصابة بـ COVID-19؟



أي ضرر يلحق بالرئتين من حالة موجودة مسبقًا مثل السل الرئوي قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعدوى مثل COVID-19، على الرغم من عدم وجود بيانات حتى الآن تفيد بأن الإصابة بالسل يزيد من خطر الإصابة بأمراض فيروس كورونا ، إلا أن خبراء الصحة حذروا من أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل السل قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى ، بما في ذلك كورونا كما هو الحال مع الحالات الصحية المزمنة الأخرى ، يرتبط مرض السل بزيادة مخاطر الإصابة بمرض COVID-19 الوخيم، تقول منظمة الصحة العالمية إن البيانات الحالية حول الإصابة بفيروس كورونا في الأشخاص المصابين بالسل لا تزال محدودة ، ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من كل من السل و فيروس كورونا قد يكون لديهم نتائج علاجية سيئة.

هل ينتشر السل و COVID-19 بنفس الطريقة؟



ينتشر كل من السل وفيروس كورونا عن طريق الاتصال الوثيق بين الناس ، ومع ذلك ، فإن طريقة الانتقال الدقيقة تختلف.

ينتقل مرض السل عن طريق الهواء من شخص إلى آخر عندما يسعل الشخص المصاب بالمرض أو يعطس أو يتحدث أو يضحك أو يغني ويطلق قطرات صغيرة تحتوي على الجراثيم. إذا استنشق الشخص هذه الجراثيم ، فيمكن أن يصاب بالسل، يمكن أن تظل بكتيريا السل معلقة في الهواء في نوى القطيرات لعدة ساعات ، ومع ذلك ، فإنها لا تنمو على الأسطح لا يمكن الإصابة بمرض السل من مصافحة شخص مصاب به أو من خلال مشاركة طعامه أو شرابه ، وفقًا لـ WebMD.

ينتشر فيروس كورونا بشكل أساسي من خلال الاتصال المباشر وقطرات الجهاز التنفسي التي يطردها شخص مصاب عند السعال والعطس والكلام والزفير وما إلى ذلك. يمكن أن يصاب الناس عن طريق لمس هذه القطيرات التي قد تهبط على الأشياء والأسطح ثم لمس أنوفهم أو فمهم أو عيون.

هل يمكن اختبار مرض السل و COVID-19 باستخدام نفس نوع العينة؟



تختلف طرق التشخيص لمرض السل و COVID-19 لأنها تتطلب عينات مختلفة للكشف عن الأمراض على سبيل المثال ، يتم استخدام البلغم مع العديد من العينات البيولوجية الأخرى للكشف عن مرض السل باستخدام تقنيات الزراعة أو الجزيئات.

يظل تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) هو الاختبار التشخيصي الأولي لـ COVID-19 يتم إجراء اختبار فيروس كورونا بشكل شائع عن طريق مسحة البلعوم أو البلعوم الفموي.