ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود 9 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحاً 21.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5310.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحاً 23.740 نقطة ليصل إلى مستوى 5876.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 11.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4183.62 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليصل إلى مستوى 4199.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 169.2 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5471 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%.

وجاء سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.83%، يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.63%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.93%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي الحمراء بانخفاض بنسبة 5.67% ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة بورصة الكويت، بأنه سيتم وقف التداول فى أسهم الشركات التالية اعتباراً من اليوم الأحد، لحين الإفصاح عن البيانات المالية وذلك تطبيقا للمادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)؛ وهم شركة الاستشارات المالية الدولية، شركة الديرة القابضة، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة ريم العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية (موقوفة)، شركة الفنادق الكويتية، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (موقوفة)، شركة دانة الصفاة الغذائية (موقوفة)، شركة ايفكت العقارية (موقوفة)، شركة أجوان الخليج العقارية.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن توقيع شركة سوبيريور أبوظبي-إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 90%-عقد مع شركة أدنوك في أبوظبي مدة العقد 3 سنوات، قيمة العقد عن مدة الثلاث سنوات تبلغ 144 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 12.049 مليون دينار كويتي، وسوف يبدأ تنفيذ العقد بتاريخ 1 أكتوبر المقبل، منوهة إلى أن العقد قابل للتجديد لمدة سنتان إضافيتان بقيمة إجمالية تبلغ 96 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 8.032 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح المتوقع 15% تقريباً، وسوف يتم تحديد الأثر المالي الفعلي عند بدء التشغيل.