ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"المقاصة" تعلن مباشرة عملياتها

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 49.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7983.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.91% رابحاً 255.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9024.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 369.6 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.20%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.48%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.10%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات التجارة والمهنية بنسبة 1.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.48%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%.

وقفز 168 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 9.91%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 1.25%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.06%، ثم سهم "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 0.82%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 484.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لشركة الأسمنت الأبيض السعودي، اليوم الأحد، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، اليوم عن بدء ممارسة أعمالها في السوق، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في عام 2018 وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري.

هذا وسوف يساهم تشغيل مقاصة في تطوير خدمات المقاصة وضمان عمليات التسوية للصفقات المتداولة في السوق أو خارجها والتي تقع تحت تغطيتها، وسوف يتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المتداولة كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة، وستعمل مقاصة على تقديم آليات جديدة تساهم في خفض مخاطر ما بعد التداول ومركزية إدارتها وتوفير خدمات مقاصة تتماشى مع الممارسات الدولية.