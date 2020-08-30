ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في أمريكا إلى 181 ألفا و143 حالة

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 181 ألفا و143 حالة بزيادة 978 وفاة جديدة.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى خمسة ملايين و890 ألفا و532حالة بزيادة 44656 إصابة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.