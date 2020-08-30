اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 12:56 ص
خالد صلاح
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ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في أمريكا إلى 181 ألفا و143 حالة

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:14 ص
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في أمريكا إلى 181 ألفا و143 حالة كورونا في أمريكا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 181 ألفا و143 حالة بزيادة 978 وفاة جديدة.
 
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى خمسة ملايين و890 ألفا و532حالة بزيادة 44656 إصابة عن الإحصاء السابق.
 
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.
 
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وفيات كورونا في أمريكا

كورونا

أمريكا

كورونا في أمريكا

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