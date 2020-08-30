احتجاجات غاضبة وأعمال شغب عنيفة فى السويد رفضا لحرق المصحف

كتبت: هناء أبو العز

تصاعدت الاحتجاجات في مدينة مالمو جنوب السويد، واندلعت أعمال شغب عنيفة بعد أن خطط أعضاء في حزب اليمين المتطرف الدنماركي سترام كورس لحرق القرآن، وفى يوم الجمعة الماضى، أراد السياسي المعارض للإسلاموفوبيا ورئيس الحزب الدنماركي "سترامر كورس"، راسموس بالودان، السفر إلى مالمو لتنظيم مظاهرة مناهضة للإسلام يُحرق فيها مصحف.

وبعد أن مُنع سياسي من الدنمارك من الدخول، هاجم متظاهرون رجال الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في الإطارات في المساء، وقالت السلطات أن هناك حوالي 300 شخص تجمهروا في الشارع.

وقالت وسائل الإعلام، إنهم تجمعوا للاحتجاج على التمييز ضد الإسلام. وبحسب تقارير إعلامية محلية ، وقعت الحوادث الأولى في وقت مبكر من المساء. في غضون ذلك ، وتصاعد الموقف بعد ذلك.

ووفقًا لوسائل الإعلام السويدية، كانت هناك عدة مسيرات مناهضة للإسلام. لذلك فرضت السلطات المحلية حظر دخول لمدة عامين على السياسي بالودان واعتقلته بالقرب من مالمو.

وقال متحدث باسم شرطة مالمو "افترضنا أنه سيخالف القانون في السويد". بالإضافة إلى ذلك، هناك خطرا من أن سلوكه يمكن أن يشكل خطرا على المجتمع.

ومع ذلك ، واصل أتباع بالودان الحدث، كما تم حرق مصحف، كما قال المتحدث باسم الشرطة ريكارد لوندكفيست لصحيفة "اكسبريسن" السويدي أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية، وفي العام الماضي، تصدر بالودان عناوين الصحف عندما أحرق مصحفًا ملفوفًا في لحم الخنزير.