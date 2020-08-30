إيران تسجل 103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن الصحة سجلت اليوم الأحد 103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبالأمس أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 371816 والمتعافين 319847 والمتوفين 21359 شخصا.