اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 02:48 م
خالد صلاح
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إيران تسجل 103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:24 م
إيران تسجل 103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في ايران
وكالات

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن الصحة سجلت اليوم الأحد  103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبالأمس أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 371816 والمتعافين 319847 والمتوفين 21359 شخصا.

وقالت لاري يوم السبت في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1905 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 371816 من ضمنهم 3791 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

 


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ايران

كورونا

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