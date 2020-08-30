إنها حقا عائلة متفوقة.. الثالث مكرر دبلومات فنية بالشرقية يكشف سر تفوقه "صور"

الشرقية-إيمان مهنى

فرحة عارمة سيطرت على أسرة الطالب ميلاد عاطف غطاس ابن مدينة أولاد صقر بالشرقية، لحصوله على الترتيب الثالث مكرر ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية، بمجموع 689 درجة بنسبة 98.43 %"، فاستقبلت الأسرة الخبر بالزغاريد وتوافد الأهالى والجيران لتهنئة أحد أبنائهم.

ويقول ميلاد عاطف الطالب بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة باولاد صقر، إن حلمه الالتحاق بكلية الهندسة والتفوق فيها، لافتا أنه فضل دخول الهندسة من الدبلوم الفنى بعيدا عن ضغوط الثانوية بالرغم من أن مجموعة كان يؤهله لذلك لكنه رفض، مشيرا إلى أن شقيقتيه الأكبر منه التحقا أيضا بالتعليم الفنى وأحدهما كانت الثانية على الجمهورية منذ 3 سنوات والثانية كانت الثالثة على مستوى القطاع، التحقن بالمعهد الفنى تهميدا للهندسة.

وأكد انه كان يجتهد طوال العام الدراسي، وشقيقتاى مثلى الأعلى ووضع لنفسى عدد ساعات من المذاكرة والتحصيل، وأشار إلى أنه بعد غلق مقرات الدروس الخصوصية، بدأت التواصل عبر الواتس أب مع مدرسين المدرسة لتحصيل أكبر كم من معلومات.

يذكر أن قسم معدات كهربائية فى مدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بأولاد صقر سجل الثالث مكرر بحصول أربعة من الطلاب على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى ترتيب الأوائل وهم "أمنية خالد محمد توفيق، ميلاد عاطف غطاس، امال خالد سليمان، هبة سامي".