إنفو جراف.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020.. الحد الأدنى للقبول بالكليات

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، حيث أكد الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد، فى وزارة الإعلام، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الحد الأدنى لكليات الطب البشرى، 404 درجات بنسبة 98.53%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 98.4% والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 403.5 بنسبة 98.41%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.9%، مشيرًا إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية، الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمى رياضيات" بكليات الهندسة فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة لكليات لحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة، والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة.