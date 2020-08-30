إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشأة المركزى جنوب محافظة سوهاج، 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع تصادم على الطريق الزراعى الغربى دائرة المركز، بين سيارة ملاكى وسيارة نقل، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى بين سيارتين ووجود مصابين، وتم نقلهم للمستشفى المركزى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوجود مصادمة ومصابين علي الطريق الزراعي الغربي بناحية الزارة دائرة المركز انتقل مأمور وضباط المركز وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي " قيادة المدعو صابر ب ج 41 سنة موظف ويقيم دائرة قسم أول سوهاج اختلت عجلة القيادة واصطدم بسيارة نقل "قيادة المدعو علي ع غ 23 سنة سائق ويقيم بناحية غرب الكوبري دائرة قسم أول سوهاج حال دورانها علي الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي وأندرو ا ج 17 سنة طالب وميمي ب ج 39 سنة ربة منزل ويقيمان دائرة مركز البلينا" وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة الأولي وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي وبسؤال قائدى السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.