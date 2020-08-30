إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث القسم من السيطرة على مشاجرة بدائرة القسم بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة 2 من طرفى المشاجرة تم ضبط المشاركين في المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة بين طرف أول "محمد م م" 36 سنة جزار مصاباً بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى.

وطرف ثان "محمود ص ع" 29 سنة جزار مصاباً بجرح قطعي أسفل الإبط الأيسر، وتم نقله لمستشفى أخميم المركزى، و"حمادة ص ع" 27 سنة جزار الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.