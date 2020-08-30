إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز فاقوس بمساحة 3 آلاف و315 مترا

الشرقية - إيمان مهنى

تمكن اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية من تنفيذ 24 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى حملة مكبرة لإزالة التعديات والتصدى بكل حزم وقوة لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

شارك فى الحملة عبادة محمد عبادة والمهندس هانى عزت نائبى رئيس المركز، بالإضافة إلى تواجد أمنى من قسم شرطة فاقوس برئاسة اللواء نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور قسم شرطة فاقوس والسيد مأمور مركز شرطة فاقوس.

وأسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة بالمدينة تتضمن 6 قرارات إزالة خارج الحيز العمرانى بمساحة 7700 م، و2 قرار إزالة داخل الحيز العمرانى بمساحة 2450 م بمساحة إجمالية 10140 م، و16 حالة بالمركز بنطاق الوحدة المحلية بسواده بمساحة إجمالية 21175 م .

وناشد رئيس المركز المواطنين بضرورة الامتثال للقوانين وعدم مخالفتها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، كما أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة وتطبيق القانون وحفظ واسترداد هيبة الدولة.