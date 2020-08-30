اليوم السابع
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خالد صلاح
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إدارة ترامب تعلق الإفادات المقدمة للكونجرس عن تأمين الانتخابات بسبب "تسريبات"

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:00 ص
إدارة ترامب تعلق الإفادات المقدمة للكونجرس عن تأمين الانتخابات بسبب "تسريبات" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال مسؤولون أمريكيون، إن المخابرات الوطنية أخطرت أعضاء بالكونجرس بأنها ستعلق إلى حد كبير تقديم إفادات عن أمن الانتخابات وذلك فى مؤشر على عدم ثقة المخابرات فى حفاظ المشرعين على سرية المعلومات.

 

وأخطر جون راتكليف، المدير الجديد للمخابرات الوطنية بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لجنتى المخابرات بمجلسى النواب والشيوخ بأن مكتبه سيرسل تقارير مكتوبة بدلا من الإفادات مما يقلل فرص حصول النواب على المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى الثالث من نوفمبر .

 

وقال مسؤول بمكتب راتكليف طلب عدم نشر اسمه إن المكتب "يشعر بقلق إزاء الكشف عن معلومات حساسة دون تصريح فى إفادات جرت فى الآونة الأخيرة".

 

ولاقت الخطوة ردا لاذعا من الديمقراطيين بمجلس النواب الذين سلطوا الضوء على مساع أجنبية للتأثير على الانتخابات الرئاسية فى 2016 وهذا العام أيضا.

 

وقالت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بالمجلس فى بيان اليوم السبت "هذا تخل صادم (من جانب المخابرات الوطنية) عن مسؤوليتها القانونية بإطلاع الكونجرس على الأحداث أولا بأول، وخيانة لحق الناس فى معرفة إلى أى مدى تحاول قوى أجنبية تخريب ديمقراطيتنا".

 

 


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