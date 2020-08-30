إجراءات طارئة فى السعودية لاستقبال سفينة تحمل مشتبها فى إصابته بكورونا

كتبت - هند المغربي

استقبل طاقم من وزارة الصحة السعودية سفينة كروز السياحية في ميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ (غرب البلاد)، للتعامل مع الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأُحيلت الحالة المشتبه بها للمستشفى لإكمال تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بينما عُزل المخالطون للحالة لمتابعتهم وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وكان طاقم السفينة التي أبحرت في رحلة سياحية من ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخميس الماضي، قد أبلغ عن الاشتباه بوجود حالة إصابة بكورونا، حيث تم التعامل معها على الفور بعزلها من قبل الطاقم الطبي للسفينة حرصاً على بقية الموجودين وإلغاء ما تبقى من الرحلة والعودة إلى المدينة الاقتصادية.

وأعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية المشغلة لسفينة الكروز، في بيان لها بالأمس عن اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه إصابتها بكورونا المستجد، وذلك عقب انطلاق السفينة في رحلة من ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخميس الماضي. مؤكدة عزل الحالة فور اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة، حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

وجاء في البيان أنه حرصاً على سلامة الركاب عادت السفينة أمس، إلى ميناء الملك عبد الله حيث كان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء، للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.

وأفادت الشركة أن الحالة المشتبه بإصابتها حُولت مباشرة إلى المستشفى لإكمال تقديم الرعايا الصحية اللازمة، كما أكدت أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية القصوى لدى الشركة حيث تُطبق جميع البروتوكولات وتُنفذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.