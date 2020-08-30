أمن قنا يعلن ارتفاع عدد المشتبه فيهم بذبح فتاتين بجزيرة مطيرة إلى 15 شخصا

قنا- وائل محمد

قال مصدر أمنى بمديرية أمن قنا، أن أجهزة الأمن ضبطت 15 شخصا من المشتبه فيهم المقبوض عليهم فى جريمة ذبح فتاتين شقيقتين، من بينهم 3 سائقين توك توك يتم استجوابهم داخل مركز الشرطة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن تسابق الزمن لتحديد المتهمين الأساسيين فى الجريمة، وأن فريق بإشراف اللواء محمد ياسر مدير البحث الجنائي بقنا يقوم باستجواب عدد من الأقارب والجيران، ومن تعامل معهما قبل الجريمة.

وأكد المصدر، أن أجهزة الأمن تفحص المكالمات التى قامت بهما الضحيتين خلال 24 ساعة للوصول إلى مرتكبى واقعة الذبح، والتى تشير وفق التحريات الأولية إلى أن دوافع الجريمة الانتقام من الضحايا، خاصة الفتاة الكبرى نهى فتحي حسن الخطاري، 18 عاما، والتى كانت تعمل موظفة باليومية في مصنع سكر قوص.

وكشفت التحريات، العثور على الشقيقتين "نهى.ف"، 18 عاما، وشقيقتها نورهان، 13 عاما، مذبوحتين مع قطع لسان الأولى و موثقة بالحبال، بينما الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير، موضحة أنهما مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور علي جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.