أمن بيلاروسيا يعتقل عشرات المتظاهرين على خلفية احتجاجات فى مينسك

كتب أحمد عرفة

اعتقلت قوات الأمن فى بيلاروسيا، عشرات المتظاهرين على خلفية احتجاجات فى مينسك. وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة الداخلية في بيلاروسيا أولجا شيمودانوفا، أن رجال الشرطة اعتقلوا 125 شخصا في مينسك خلال ساعتين من الاحتجاج الجماهيري، قائلة إنه بدأت إجراءات إدارية بشأنهم لمشاركتهم في أحداث جماهيرية غير مصرح بها، واتخذ ضباط الشرطة التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وضمان السلامة العامة. واستخدمت الشرطة معدات خاصة ووسائل خاصة خلال ذلك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت السكرتيرة الصحفية لوزارة الداخلية في بيلاروسيا أن وزارة الداخلية ناشدت المواطنين في السابق مرات عديدة بعدم المشاركة في أعمال الاحتجاج، وعدم إشراك الأطفال في مثل هذه الأحداث.

وانطلقت ظهر اليوم مسيرة احتجاجية دورية غير مصرح بها في وسط مينسك، وترافقت الفعالية باعتقالات للمشاركين فيها. وبعد فترة من بدء المسيرة، توجه المتظاهرون إلى مقر إقامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو - قصر الاستقلال.