اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تسجل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:00 ص
ألمانيا تسجل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 785 حالة ليصل إجمالى الإصابات إلى 241771.

 

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ست حالات ليصل إجمالى الوفيات إلى 9295.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة