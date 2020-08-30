ألمانيا تسجل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 785 حالة ليصل إجمالى الإصابات إلى 241771.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ست حالات ليصل إجمالى الوفيات إلى 9295.