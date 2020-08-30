أكاديميون يحذرون من إطلاق الجامعات لموجة كورونا الثانية ببريطانيا

كتبت رباب فتحى

حذر الأكاديميون البريطانيون من أن خطر الإصابة في الحرم الجامعي قد يؤدي إلى أن تصبح الجامعات نقطة انطلاق الموجة الثانية من كوفيد19 ما لم تتجنب التدريس وجهًا لوجه.

وقالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن الجامعات ستتحول إلى نقاط ساخنة لكورونا مثلما كانت دور الرعاية الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن العودة المتوقعة لمليون طالب في جميع أنحاء بريطانيا إلى التعليم العالي خلال أيام، دفعت اتحاد الجامعات والكليات (UCU) إلى التحذير من أن الحكومة "تشجع على حدوث أزمة صحية عامة".

قالت جو جرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات، إن الحركة الجماهيرية: "يمكن أن تؤدي إلى أن يحدث فى الجامعات ما حدث فى دور الرعاية كما تنذر بموجة ثانية من كوفيد".

كما اتهمت الحكومة بالافتقار إلى التخطيط. من المتوقع وجود المزيد من الطلاب في الحرم الجامعي بعد أزمة درجات الثانوية التى شهدت منح الطلاب درجات أقل مما يستحقونها، ثم تراجعت الحكومة عن نظام منح الدرجات الالكترونى المرتكز على المستوى التراكمى للطلاب، واعتمدت نتائج تقييم المدرسين، وتشير البيانات إلى أن معدلات الإصابة تتزايد بين الشباب.

ويواجه رئيس الحكومة البريطانى بوريس جونسون غضب حزبه المحافظين فى ظل تراجع الحزب فى استطلاع صادم.

وأوضحت صحيفة "الأوبزرفر" أن جونسون فى مواجهة مع النواب المحافظين الغاضبين بسبب تعامل حكومته الفوضوى مع أزمة كوفيد 19، حيث كشف استطلاع جديد للرأى أن المحافظين سلموا تفوقهم الكبير على حزب العمال المعارض فى 5 أشهر فقط.

ومع استعداد أعضاء مجلس العموم للعودة إلى ويسمنيستر يوم الثلاثاء، قال تشارلز ووكر، نائب رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين للصحيفة إن التحول الأخير قد ترك العديد من زملائه فى حالة يأس، ويكافح بعضهم لدعم حكومتهم والدفاع عنها أمام الناخبين، مضيفا أن الحكم بالتحول بهذه الطريقة لم يكن مستداما.