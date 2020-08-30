أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، أوراسكوم للتنمية مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الشرقية-ايسترن كومباني، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 920 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، 50789 سهم، وباع مجلس إدارة شركات اسيك للتعدين-اسكوم، العبوات الطبية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3.1 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 10 آلاف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 3295 سهم، 7145 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة متربطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 28214 سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للمحابس، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الألومنيوم العربية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

وفي سياق آخر قالت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، إن المساهم شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، باعت 596.3 ألف سهم بسعر 4.97 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2.96 مليون جنيه، لتنخفض حصتها من 5% إلى 3.96%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة اسيك للتعدين-اسكوم، عن بيع المساهم شركة القلعة للاستشارات المالية عدد 3.1 مليون سهم بسعر 8.174 جنيه بقيمة إجمالية 25.3 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 61.323% إلى 54.05%، وتن تنفيذ الصفقة من خلال شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.