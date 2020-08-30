أسعار اللحوم اليوم الأحد تبدأ من 110 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 30-8-2020 بحسب الأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث سجلت اللحوم الكنوز 110-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 120-140.جنيها.

وبينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية تفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وايضا صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر اغسطس الجارى.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة " العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.