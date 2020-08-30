أستاذ هندسة الطرق يوضح أهمية محور المحمودية.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الهندسة الطرق بجامعة حلوان ما تم افتتاحه كان حلم لأهالى الإسكندرية لانه حول محور ترعة المحمودية التى كانت عبارة عن مستنقع للمخلفات والأمراض إلى محور تنمية مهم جدا بطول 21 كيلو متر ويخدم 4 أحياء وخدمة باقى الأحياء عن طريق محاور فرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز : محور المحمودية ليس مجرد طريق عام ولكنه يحتوى على 6 حارات مرورية إلى 8 في كل اتجاه منهم حارة للأتوبيس وأخرى للأتوبيس الكهربائى .

وأكد على موضوع المساجد وما أثير من بلبلة قائلا إن الدولة بنت بدل المساجد التي هدمت 14 مسجدا على أحدث طراز وهذا المشروع يحتوى على 3 بحيرات صناعية وهى منشأة لأهداف سياحية وستكون محور تنموى يقلل من الحوادث المرورية وسيتم عمل زريعة سمكية وستكون محور تنموى.

وأكمل: هذا المحور يقلل من الاختناقات المرورية ويقلل من فترات الانتقال ويقلل الحوادث وهذا ليس إنجازا قليلا ولابد أن يعلم المشاهدين لماذا تكلف المحور هذا المبلغ لانه أنشئ على أماكن غير صالحة للإنشاء بالإضافة على 8 كيلومتر كبارى والكبارى تتكلف كثيرا.