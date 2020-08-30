أستاذ تخطيط: تحويل الأراضى الزراعية إلى خرسانية أضر بالأمن القومى

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن تحويل الأراضى الزراعية إلى خرسانية أضر بالأمن القومي وأثر على الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية كبيرة للحفاظ على الأرض الزراعية.

وقال أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، في لقاء على اكسترا نيوز، أن مصر كان بها 1300 منقطة عشوائية في 2010، وكانت هناك محاولات قبل 2010 للقضاء على هذه البؤر ، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة البناء على الأراضى الزراعية والقضاء على الشريط الأخضر في الوادى الضيق.

وأشار "هاشم" إلى أن 4.5 % من مساحة مصر فقط آهلة بالسكان ، وتم الانتقال في الفترة الأخيرة إلى مناطق جديدة ووصلنا الى نسبة 6 % كاشفا عن وجود خطة استراتيجية في 2030 لاستغلال 9 % من المساحة الكلية من مساحة مصر من خلال الخلخلة السكانية والهروب من الوادى الضيق.