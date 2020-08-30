اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ تخطيط: تحويل الأراضى الزراعية إلى خرسانية أضر بالأمن القومى

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:04 م
أستاذ تخطيط: تحويل الأراضى الزراعية إلى خرسانية أضر بالأمن القومى صورة من الفيديو
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن تحويل الأراضى الزراعية إلى خرسانية أضر بالأمن القومي وأثر على الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية كبيرة للحفاظ على الأرض الزراعية.

وقال أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، في لقاء على اكسترا نيوز، أن مصر كان بها 1300 منقطة عشوائية في 2010، وكانت هناك محاولات قبل 2010 للقضاء على هذه البؤر ، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة البناء على الأراضى الزراعية والقضاء على الشريط الأخضر في الوادى الضيق.

 

وأشار "هاشم" إلى أن 4.5 % من مساحة مصر فقط آهلة بالسكان ، وتم الانتقال في الفترة الأخيرة إلى مناطق جديدة ووصلنا الى نسبة 6 % كاشفا عن وجود خطة استراتيجية في 2030 لاستغلال 9 % من المساحة الكلية من مساحة مصر من خلال الخلخلة السكانية والهروب من الوادى الضيق.

 


التعديات

مخالفات

الامن الغذائي

مساحة مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب الزراعيين: مصر خسرت 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية بسبب التعديات

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:07 ص

بدء طرح كراسات شروط حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة اليوم

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:00 ص

المحافظون يكشفون كيف ساهمت أموال تقنين وضع اليد والمخالفات فى إقامة المشروعات.. إنشاء محاور مرورية بالشرقية ومشروعات على أراضى الدولة بمطوبس فى كفر الشيخ.. ومحافظ الدقهلية يشجع المواطنين بتخفيض 20٪ من سعر المتر

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:36 ص

محافظ كفر الشيخ: تطوير وتأهيل حدائق قناطر ادفينا وإقامة مشروعات على أراضى الدولة بمطوبس

السبت، 29 أغسطس 2020 10:24 م

أستاذ اقتصاد زراعى يطالب باسترجاع 350 ألف فدان من المعتدين على أراضي الدولة

السبت، 29 أغسطس 2020 08:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة