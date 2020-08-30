أخبار البورصة اليوم الأحد 30-8-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 30-8-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.017 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للمحابس، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الألومنيوم العربية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، سماد مصر (ايجيفرت)، العبور للاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، ليسيكو مصر، المالية والصناعية المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العبوات الطبية.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 476.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.03%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 41.9 ألف جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13370 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2779 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 920 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

التعمير والاستشارات الهندسية

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة بجلسة اليوم 30/8/2020 على الورقة المالية التعمير والاستشارات الهندسية والمنفذة قبل الإعلان المنشور بجلسة اليوم 30/8/2020 في تمام 13:14:30.

تعاملات الداخليين

سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، 50789 سهم، وباع مجلس إدارة شركات اسيك للتعدين-اسكوم، العبوات الطبية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3.1 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 10 آلاف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 3295 سهم، 7145 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة متربطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 28214 سهم.

شارم دريمز

قالت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، إن المساهم شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، باعت 596.3 ألف سهم بسعر 4.97 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2.96 مليون جنيه، لتنخفض حصتها من 5% إلى 3.96%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة اسيك للتعدين-اسكوم، عن بيع المساهم شركة القلعة للاستشارات المالية عدد 3.1 مليون سهم بسعر 8.174 جنيه بقيمة إجمالية 25.3 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 61.323% إلى 54.05%، وتن تنفيذ الصفقة من خلال شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.