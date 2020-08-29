80% ممن يتناولون عقاقير مخفضة للكوليسترول ما زالوا يعانون من ارتفاعه

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة إلى أن حوالي 80 في المائة من المرضى المعرضين الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول لأمراض القلب والأوعية الدموية ما زالوا يعانون من ارتفاع الكوليسترول وقد يحتاجون إلى جرعات أعلى من الدواء، وحسب الديلى ميل البريطانية حلل باحثون من إمبريال كوليدج لندن نتائج دراسة رئيسية أجريت على مرضى القلب والأوعية الدموية في 18 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقد يستفيد الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية - من الجرعات العالية أو الإصدارات القابلة للحقن من علاجات الكوليسترول.

ويقول العلماء إنه على الرغم من أن العقاقير المخفضة للكوليسترول هي "خط العلاج الأول" ، إلا أنه عند استخدامها بمفردها لم تساعد غالبية المرضى الأوروبيين في تحقيق أهدافهم بخفض نسبة الكوليسترول.

وقد وجد هؤلاء أنه إذا تناول المرضى المعرضون لمخاطر عالية مزيجًا من أدوية الكوليسترول ، فيمكنهم تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 11 في المائة وخطر الوفاة بنسبة 5 في المائة.

وقال البروفيسور كوزيك راي ، مؤلف الدراسة الرئيسي ، من إمبريال كوليدج لندن ، إن هناك حاجة إلى نهج عالمي لمعالجة عبء أمراض القلب والأوعية الدموية،وأوضح راي: "بعد النظام الغذائي ونمط الحياة ، يعد خفض الكوليسترول بالأدوية نهجًا رئيسيًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية".

ويمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول وراثيًا ولكنه يرتبط أيضًا بنظام غذائي غني بالدهون المشبعة ، بالإضافة إلى التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم وتاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب.، يقاس الكوليسترول في الدم بوحدات تسمى مليمول لكل لتر من الدم ، وغالبًا ما يتم تقصيرها إلى مليمول / لتر.

ويجب أن يكون المستوى الإجمالي للبالغين الأصحاء 5 مليمول / لتر أو أقل ، بينما يجب ألا يزيد مستوى LDL عن 3 مليمول / لتر بينما يبلغ المستوى المثالي من HDL أعلى من 1mmol / L.

ويمكن خفض الكوليسترول عن طريق اتباع نظام غذائي صحي قليل الدسم ومنها الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام.