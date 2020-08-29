8 معلومات عن المبادرات الشبابية ببنى سويف لتنظيف المقابر من أعمال السحر

دشنت مجموعة من الشباب مبادرة لتنظيف المقابر من الأعمال والسحر داخل قرى ومدن محافظة بنى سويف، ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل المبادرة فى 8 معلومات:
1- خمس شباب دشنوا مبادرة لتنظيف المقابر من الأعمال والأسحار.
2- المبادرة تستهدف كافة المقابر وقرى المحافظة.
3- حملات التنظيف مجانا دون أى مقابل.
4- الحملة تستهدف المقابر المفتوحة ومحيط المقابر المغلقة.
5- أغرب الأعمال التى تم اكتشافها سحر داخل جمجمة خروف وسحر بالمرض داخل جمجمة قط.
6- أعمال لجلب الحبيب وأخرى بالطلاق وثالثة بالمرض والحنان.
7- أصحاب المبادرة: أهالى تواصلوا معنا بعد اكتشاف الأعمال والسحر وأخبرونا بانتهاء مشاكلهم.
8- المبادرة تجد رواجا على مواقع التواصل الاجتماعى.
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