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8 معلومات عن المبادرات الشبابية ببنى سويف لتنظيف المقابر من أعمال السحر

السبت، 29 أغسطس 2020 01:47 ص
8 معلومات عن المبادرات الشبابية ببنى سويف لتنظيف المقابر من أعمال السحر أعمال سحر بالمقابر
بنى سويف - هانى فتحى

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دشنت مجموعة من الشباب مبادرة لتنظيف المقابر من الأعمال والسحر داخل قرى ومدن محافظة بنى سويف، ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل المبادرة فى 8 معلومات:

1- خمس شباب دشنوا مبادرة لتنظيف المقابر من الأعمال والأسحار.

2- المبادرة تستهدف كافة المقابر وقرى المحافظة.

3- حملات التنظيف مجانا دون أى مقابل.

4- الحملة تستهدف المقابر المفتوحة ومحيط المقابر المغلقة.

5- أغرب الأعمال التى تم اكتشافها سحر داخل جمجمة خروف وسحر بالمرض داخل جمجمة قط.

6- أعمال لجلب الحبيب وأخرى بالطلاق وثالثة بالمرض والحنان.

7- أصحاب المبادرة: أهالى تواصلوا معنا بعد اكتشاف الأعمال والسحر وأخبرونا بانتهاء مشاكلهم.

8- المبادرة تجد رواجا على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

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