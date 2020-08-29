أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت عن تسجيل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات، ليصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس داخل لبنان إلى 16275، وإجمالى الوفيات 155 حالة، وذلك وفق البيان اليومى حول مستجدات الوباء فى لبنان.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد دعت جموع اللبنانيين إلى التعاون عبر التزام أماكن إقامتهم قدر الإمكان، للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان محمد فهمي، قد أصدر قبل يومين قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا في ظل تفاقم أعداد الإصابات اليومية بصورة كبيرة.
وطالبت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها، من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.
كما دعت الوزارة المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في استقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة، إلى أن تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقا لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء.
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