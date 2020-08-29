وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان محمد فهمي، قد أصدر قبل يومين قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا في ظل تفاقم أعداد الإصابات اليومية بصورة كبيرة.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها، من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.

كما دعت الوزارة المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في استقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة، إلى أن تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقا لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء.