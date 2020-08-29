46 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بالشرقية وتسديد 278 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية ، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة ، حيث إستقبلت المراكز التكنولوجية 46 ألف و 836 طلباً وتم تسديد 278 مليون و870 ألف جنيهاً حتى 27 اغسطس الجارى .

وكلف محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.