46 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بالشرقية وتسديد 278 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية ، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة ، حيث إستقبلت المراكز التكنولوجية 46 ألف و 836 طلباً وتم تسديد 278 مليون و870 ألف جنيهاً حتى 27 اغسطس الجارى .
وكلف محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .
ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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