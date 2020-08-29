4 لقاحات صينية مضادة لكورونا تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية

كتب ـ خالد إبراهيم

دخلت أربعة لقاحات صينية مضادة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة الدولية، وفقا لما أعلنته آلية الوقاية من المرض والسيطرة عليه المشتركة التابعة لمجلس الدولة الصيني، ومن المنتظر أن تستكمل بعض تجارب المرحلة الثالثة، الجولة الأولى من التطعيمات في أوائل سبتمبر، ومن المنتظر أن تظهر البيانات الأولية في نوفمبر، بحسب شينخوا.

وعادة ما تتضمن مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة مشاركة آلاف من الأشخاص للتحقق من سلامة وفعالية اللقاحات، وهما الضمانتان الأساسيتان للموافقة على الطرح في الأسواق، وحيث إن المرض قد أصبح تحت السيطرة في الصين، لم تعد لديها ظروف مناسبة لإجراء تجارب إكلينيكية واسعة النطاق، لذلك تُجرى جميع تجارب المرحلة الثالثة خارج البلاد.

وتمت الموافقة على إجراء مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة على لقاحين معطلين مضادين لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طورتهما مجموعة بيوتك الوطنية الصينية، في عدد من بلدان الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لرئيس المجموعة يانج شياو مينج.

ويخضع لقاح معطل مضاد للمرض طورته شركة (سينوفاك بيوتيك) المحدودة، لمرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة، في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وفقا لرئيس الشركة ومديرها التنفيذي ين وي دونج.

ويخضع لقاح مؤتلف مضاد لكوفيد-19، يتخذ من الفيروس الغدى المعيب المعدل كعنصر ناقل، للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وبحسب توجيهات إرشادية خاصة بالتقييم الإكلينيكي للقاحات (كوفيد-19) صدرت حديثا عن إدارة المنتجات الطبية الوطنية، يجب أن يوفر اللقاح مناعة لمدة 6 أشهر على الأقل، ويفضل أن تزيد المدة على عام.