25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 25 مليون إصابة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، فيما تم تسجيل أكثر من 842 ألف حالة وفاة بالفيروس، ووصلت أعداد الشفاء منه إلى أكثر من 17 مليون حالة شفاء.

وشهدت الفترة الماضية تسجيل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس فى الدول الأكثر تسجيلا للاصابات فى العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 6 ملايين اصابة، ويأتى فى المركز الثانى البرازيل والتى سجلت أكثر من 3 ملايين و800 ألف اصابة، وحلت الهند فى المركز الثالث والتى رصدت أكثر من 5 ملايين و500 ألف اصابة بالفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها للسيطرة على الفيروس عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية حول لقاح فعال لهذا الفيروس، وعلى الرغم من إعلان روسيا مؤخرا تسجيل أول لقاح للفيروس إلا أن العديد من خبراء الصحة يؤكدون أنه بحاجة إلى المزيد من التجارب.