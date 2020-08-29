ووكيل أمن الدولة سابقا يكشف دور الأجهزة الأمنية في رصد محمود عزت

كتب أحمد عرفة

قال اللواء عبد الحميد خيرت، الخبير الأمني، ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، إن الضربة التي وجهتها وزارة الداخلية للإخوان بالقبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، أحدثت حالة من الارتباك والتفتت الشديد لدى الجماعة، موضحًا أن محمود عزت كان تحت كان سيطرة أجهزة الأمن منذ عام 2016.



وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد محمود عزت من أجل أن تحصل على معلومات من خلال عمليات الرصد، موضحًا أن القائم بأعمال مرشد الإخوان يعد مخزن أسرار كبير للجماعة.



وأوضح الخبير الأمني، أن عملية القبض على الإخوانى محمود عزت جرت من خلال عملية تجنيد تمكنت من خلالها أجهزة الأمن من رصد محمود عزت، لافتا إلى أن الجماعة انقسمت لشطرين خلال السنوات الماضية؛ جماعة تحت قيادة محمود عزت وجبهة كانت تحت قيادة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد.

ويواجه محمود عزت حبل المشنقة بعد القبض عليه، لصدور حكمين ضده بالإعدام، حيث صدر ضده حكمًا بالإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر "تخابر"، فضلًا عن صدور حكم بالإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون.



وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية فإنه قد صدر ضد "عزت" حكم بالمؤبد فى القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"، وبالمؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.