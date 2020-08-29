وكيل تعليم الوادى الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة .. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى ، اليوم السبت ، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية سير أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا لطلاب المجموعة الأدبية ومادة الكيمياء لطلاب المجموعة العلمية لمدة 3 ساعات لكلا منهما بدأت منذ 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا وسط إجراءات احترازية وقائية لضمان وحماية أبنائنا الطلاب .

وأشار مرغنى إلى التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى

أشاد وكيل تعليم الوادى الجديد ، بالتعاون المشترك والمثمر بين المديرية ومديرية الأمن ، والصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن لطلابنا ولجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات