اليوم السابع
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وكيل تعليم الوادى الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة .. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 12:21 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة .. صور وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى ، اليوم السبت ، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية سير أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا لطلاب المجموعة الأدبية ومادة الكيمياء لطلاب المجموعة العلمية لمدة 3 ساعات لكلا منهما بدأت منذ 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا وسط إجراءات احترازية وقائية لضمان وحماية أبنائنا الطلاب .

وأشار مرغنى إلى التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى 

أشاد وكيل تعليم الوادى الجديد ، بالتعاون المشترك والمثمر بين المديرية ومديرية الأمن ، والصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن لطلابنا ولجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

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وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

 

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وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

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وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

 

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وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

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وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

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وكيل تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

 

 

 


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امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

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