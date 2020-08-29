وكيل تعليم الوادى الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة .. صور

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى ، اليوم السبت ، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية سير أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا لطلاب المجموعة الأدبية ومادة الكيمياء لطلاب المجموعة العلمية لمدة 3 ساعات لكلا منهما بدأت منذ 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا وسط إجراءات احترازية وقائية لضمان وحماية أبنائنا الطلاب .
وأشار مرغنى إلى التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى
أشاد وكيل تعليم الوادى الجديد ، بالتعاون المشترك والمثمر بين المديرية ومديرية الأمن ، والصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن لطلابنا ولجميع القائمين بأعمال الامتحانات.
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