اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكالة الأنباء اللبنانية تعلن ضبط 3 مصريين متهمين في قضية فيرمونت

السبت، 29 أغسطس 2020 09:24 م
وكالة الأنباء اللبنانية تعلن ضبط 3 مصريين متهمين في قضية فيرمونت الشرطه اللبنانيه - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ضبط 3 مصريين متهمين في قضية فيرمونت، بعد بيان إصدار إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، كتاب من مكتب الأنتربول في مصر

وقالت الوكالة اللبنانية، إنه أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: أ. ط. (مواليد عام 1988)، ع. إ. (مواليد عام 1990)، خ. إ. (مواليد عام 1987).
كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية".

وكانت النيابة العامة اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).

 


قضية فيرمونت

فيديو قضية فيرمونت

النيابة العامة

لبنان

مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيرمونت أول قضية "اغتصاب" تخضع لتعديلات القانون بشأن سرية البيانات.. التعديلات حافظت على سمعة العائلات والأشخاص فى قضايا التحرش وهتك العرض والزنا.. وخبير يوضح حالات تلتزم فيها المحكمة بحكم الإعدام على المغتصب

السبت، 29 أغسطس 2020 01:30 م

أخبار مصر.. حبس أمير زايد المتهم بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 4أيام

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:19 م

النيابة العامة تأمر بحبس أمير زايد بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 2014 بعد ضبطه أثناء محاولته الهروب للخارج.. وتفعيل إجراءات الملاحقة الدولية للمتهمين الهاربين.. وتؤكد تصديها لأى اعتداء على جسد المرأة

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:33 م

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية "فيرمونت"

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:48 م

تفاصيل هروب متهمين فى قضية "فيرمونت" قبل تقديم بلاغ رسمى ضدهم

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة