وكالة الأنباء اللبنانية تعلن ضبط 3 مصريين متهمين في قضية فيرمونت

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ضبط 3 مصريين متهمين في قضية فيرمونت، بعد بيان إصدار إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، كتاب من مكتب الأنتربول في مصر

وقالت الوكالة اللبنانية، إنه أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: أ. ط. (مواليد عام 1988)، ع. إ. (مواليد عام 1990)، خ. إ. (مواليد عام 1987).

كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية".

وكانت النيابة العامة اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).