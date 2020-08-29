وفيات كورونا فى روسيا تتجاوز 17 ألفا

رويترز

قالت روسيا اليوم السبت، إن 111 لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17025.

وسجلت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا 4941 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 985346، وهو رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

وكان قد دعا عمدة موسكو السكان للانضمام إلى تجارب لقاح فيروس كورونا الذي وافقت روسيا على استخدامه في وقت سابق من هذا الشهر، فيما وصفه المسئولون بأنه اختراق طبى جديد. وتسبب أول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي يحصل على موافقة الحكومة في قلق الخبراء الطبيين الدوليين ، الذين وصفوا الموافقة السريعة من روسيا والفشل في مشاركة أي بيانات تدعم مزاعم فعالية اللقاح بأنها خرق كبير للبروتوكول العلمي.