اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا فى روسيا تتجاوز 17 ألفا

السبت، 29 أغسطس 2020 10:02 ص
وفيات كورونا فى روسيا تتجاوز 17 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت روسيا اليوم السبت، إن 111 لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17025.

وسجلت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا 4941 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 985346، وهو رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

وكان قد دعا عمدة موسكو السكان للانضمام إلى تجارب لقاح فيروس كورونا الذي وافقت روسيا على استخدامه في وقت سابق من هذا الشهر، فيما وصفه المسئولون بأنه اختراق طبى جديد. وتسبب أول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي يحصل على موافقة الحكومة في قلق الخبراء الطبيين الدوليين ، الذين وصفوا الموافقة السريعة من روسيا والفشل في مشاركة أي بيانات تدعم مزاعم فعالية اللقاح بأنها خرق كبير للبروتوكول العلمي.
 

كورونا

روسيا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة