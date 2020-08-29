اليوم السابع
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وزير الري السودانى:استمرار مفاوضات سد النهضة بالصيغة الحالية لن يقود لتحقيق نتائج

السبت، 29 أغسطس 2020 07:28 م
وزير الري السودانى:استمرار مفاوضات سد النهضة بالصيغة الحالية لن يقود لتحقيق نتائج وزير الري السودانى
وكالات

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تواصلت اليوم الجمعة المفاوضات الثلاثية بين السودان و مصر واثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي و بحضور الخبراء و المراقبين من قبل الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وانعقدت الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاثة والتي شارك فيها السودان بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر الى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.

خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاثة تقريرا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحدة من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث .

 

وبعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدأ واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة.

 

وأعاد البروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، التأكيد على أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى ارادة سياسية وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.

 

وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ اليوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠، كما سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد.

 

وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي.

 

 

 


وزير الري السودانى

السودان

سد النهضة

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