وزير الرياضة الفرنسى يستبعد إيقاف سباق فرنسا للدراجات بسبب كورونا

قال جان ميشيل بلانكير وزير الرياضة الفرنسي اليوم السبت، إنه لا يتوقع أن يتم إيقاف سباق فرنسا للدراجات هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الوزير الفرنسي للصحفيين قبل انطلاق المرحلة الأولى من السباق الشهير في مدينة نيس الجنوبية اليوم السبت "بالنسبة لأي موضوع سواء كان سباق فرنسا للدراجات أو أي أمر آخر فإنه يتعين علينا التكيف مع الأوضاع واتخاذ قرارات بناء على الموقف".

وأضاف الوزير "ممكن أن يحدث شيء من هذا القبيل لكني بالطبع أتمنى ألا يحدث وأعتقد أنه لن يحدث لأن منظمي السباق قاموا بعمل فاق التوقعات.

"احتمالات (عدم اتمام السباق) ضئيلة للغاية".

ويتزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة ما ألقى بظلال من الشك حول مصير السباق الكبير الذي يستمر لثلاثة أسابيع وينطلق متأخرا تسعة أسابيع عن موعده الأصلي.

وقال منظمو السباق اليوم السبت إن السلطات الصحية الفرنسية شددت الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يتعلق بالسباق قائلة إنه سيتم استبعاد أي فريق من السباق في حالة وجود نتيجتين إيجابيتين في صفوف متسابقيه أو طواقمه المساعدة خلال سبعة أيام.