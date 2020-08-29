وزير التموين: احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح يكفى 6 أشهر

وكانت قد نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتى تصل لـ50 قرشاً للرغيف، مع شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها .