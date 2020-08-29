وزير التعليم العالى يؤكد مواكبة الجامعات الأهلية مع أحدث البرامج بالخارج

كتب رامى محيى الدين

قال وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار: نعمل في الوقت الحالي على توفير التعليم الموجود بالخارج على أرض مصر لتقليل الاغتراب، وتوفير الأموال والحفاظ على العملة الصعبة، ونعمل على جذب العلماء المصريين الذين يعملون بالخارج وجميعهم أقبلوا على حجز أماكن داخل تلك الجامعات.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: فريق العمل أكثر من 146 عضوا للجامعات الأهلية الجديدة، بالتعاون مع العلماء المصريين في الخارج، تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع الكثير من الجهات في أوروبا وألمانيا واليابان، وتصل إلى اعتماد شهادات وشهادات مزدوجة ونوفر للطلاب أكثر من ثلث التكلفة للحصول على الشهادات من الخارج والتي تصل إلى 45 ألف دولار.

وتابع: هناك زائر من جامعة كنتاكى زار جامعة العلمين، وهناك جامعات من إنجلترا وهناك انبهار من الزائرين بالاستثمارات الضخمة في مجال التعليم العالى، لدينا 200 برنامج دراسى كل برنامج يعتبر تخصص في حد ذاته في الجامعات الأهلية والتي تضم حوالى 50 كلية متنوعة، وهناك تكامل بين البرامج وكلها في صميم احتياج المجتمع المصرى وتتماشى مع أحدث البرامج التعليمية في الخارج، وجامعة المنصورة الجديدة في مكان رائع، وجامعة الجلالة بمكان خلاب ومدينة رائعة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، جامعة سلمان بأماكنها المختلفة انتهت وهى من الجامعات الواعدة وتعمل على استقطاب 18 إلى 20 ألف طالب .

وأكد أنه تم تكثيف الحملات الدعائية للجامعات الأهلية الجديدة ، وتم حصد ثمار هذه الجهود بـ11.5 مليون زاء على المنصة وتسجيل عدد كبير بجامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين وما زال الباب مفتوحا . ثم تم عرض فيلما عن الجامعات الأهلية الجديدة.