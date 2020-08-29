وزير الإسكان يعلن بدء صب أسقف الدور الخامس بعمارات "JANNA" بملوى الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور الخامس علوي بعمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر والجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة فى 32 عمارة ( أرضي + 7 أدوار متكررة) بإجمالي 1024 وحدة سكنية.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوي الجديدتين، أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور الرابع علوي بالإضافة إلي أعمدة الدور الخامس علوي بإجمالي حوالي 68 سقفا و85 جنطة أعمدة تم الانتهاء من صبها بالمشروع بإجمالي كمية خرسانة حوالي 30 ألف م٣ حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 35 ٪ بالمشروع، باستثمارات حوالي 150 مليون جنيه في مجالي الإسكان والطرق، وجارٍ تنفيذ أعمال المباني تباعا بالأدوار التي تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بها.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التنبيه علي جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال التشطيبات، حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.