اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 12:57 ص
خالد صلاح
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وزارة الداخلية السودانية تعلن وفاة 87 شخصا وإصابة 44 آخرين بسبب السيول

السبت، 29 أغسطس 2020 12:02 ص
وزارة الداخلية السودانية تعلن وفاة 87 شخصا وإصابة 44 آخرين بسبب السيول السيول فى السودان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 87 وفاة و44 مصابا.
 
 
 
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، الجمعة، أن 19 ألفا و400 منزل انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 35 ألفا و752 منزلا، مشيرة إلى تضرر 149 مرفقا و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية.
 
 
 
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات الخرطوم والقضارف (شرق) ونهر النيل والجزيرة (في الوسط).

وزارة الداخلية السودانية

السودان

السيول في السودان

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