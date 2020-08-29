اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 04:27 م
خالد صلاح
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وزارة التجارة العراقية تؤكد سد فجوة الطلب على الأرز بإبرام اتفاق مع أمريكا

السبت، 29 أغسطس 2020 03:00 م
وزارة التجارة العراقية تؤكد سد فجوة الطلب على الأرز بإبرام اتفاق مع أمريكا أرز - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة التجارة العراقية اليوم السبت، إنها ستشتري أرزا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها وإنها ستبرم اتفاقات في الأسبوع المقبل مع شركات محلية لتوريد سكر وزيوت نباتية.

وبموجب الاتفاق القائم شهدت الأعوام الماضية دعوة العراق للشركات لتقديم عروض لأزر أمريكي المنشأ فقط.

ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا لدعم البرنامج. وفي مايو قالت الوزارة إن العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة.

ويغطي برنامج المخصصات الغذائية العراقي الدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر. وتم إطلاقه في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على البلد.

 


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