وزارة البيئة تدعم الوادي الجديد بـ 10الاف شجرة في مبادرة " إتحضر للأخضر"

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن دعم وزارة البيئة للمحافظة بـ10 الاف و 400 شجرة مثمرة وزينة ضمن مبادرة " مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي.

أكد المهندس حاتم عبد الراضي، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالوادي الجديد، تنفيذ المبادرة مع عدة قطاعات بالمحافظة بواقع 3 الاف شجرة بالمدارس وفرع الجامعة، و 7000 شجرة مع الوحدات المحلية، 400 شجرة جرى توزيعها في عدة مناطق ومصالح وهيئات حكومية بالمحافظة ، وإن هذه المبادرة تتضمن التوعية من خلال عقد ندوات ولقاءات متعددة، للتوعية بتقليل استخدام المواد البلاستيكية ونشر الخضر والاهتمام بالتشجير.

وكانت أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر الوعى البيئي وتعد رسالة قوية داخل وخارج مصر أن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.