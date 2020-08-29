وحدة تنمية الأعمال الإنتاجية بجامعة سوهاج تواصل بعد توقف 4 أشهر

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، استئناف أنشطة وحدة تنمية الأعمال والتكتلات الإنتاجية بالجامعة، بعد توقف استمر 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، والتى اقتصرت فيها الأنشطة على التدريب أون لاين ، وبحسب بيان صحفى أوضح عزيز، أنه تم اليوم بدء الدورة التدريبية المكثفة لدعم رواد الأعمال من طلاب الطب البيطرى، والمهتمين بالمشاريع فى مجال الأغذية، بمشاركة 40 متدربا.

وأشار الدكتور محمد عبد الله ، المدير التنفيذى لوحدة ريادة الأعمال والتكتلات الإنتاجية، إلى أن الدورة تستمر لمدة 4 أيام، وتهدف إلى تدريب رواد الأعمال على الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، ويحاضر فيها الدكتور موسى حفنى مدير الأبحاث والتكوير بشركة هاينز كرافت، وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين .

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة ، المدير التنفيذى لحاضنة أعمال مسار، أنه تم عمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال بسوهاج وفرص الاستثمار المتاحة، وكذلك الفرص المتاحة بالمناطق الصناعية الأربعة المتواجدة بالمحافظة، وتم التواصل مع رواد الأعمال المتعاملين مع الحاضنة، للتعرف على حالة مشاريعهم، لمساعدتهم للتغلب على أى معوقات تواجههم.