هل يحتاج لقاح كورونا الحفظ فى درجة حرارة 71 تحت الصفر؟ خبير مناعة بواشنطن يجيب

ماجد تمراز

قال طلال النصولي مدير المكتب العالمي لداسات المناعة بواشنطن، إنه لابد على اتباع إجراءات الوقاية اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والالتزام بالمسافة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية بين الشخص والآخر، مؤكدا أن معظم العدوى تنتقل عن طريق اليدين، مشيرا إلى أن هناك عدد من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب عليها وفي مراحل متقدمة، موضحًا أن لقاح كورونا لابد من حفظه فى درجة حرارة 71 درجة تحت الصفر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل مرعب، فهو بدأ بشخص واحد في مدينة ووهان الصينية، وانتقل إلى الملايين وقتل مئات الآلاف من سكان العالم، مشيرا إلى أن لقاح كورونا الروسي، على الرغم من أن الدراسات الأولية عليه جيدة ولكن لا يوجد أي معلومات عنه وعن طريقة صناعته، وقد قاموا بالدعاية له دون أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل.



وأوضح أن الحكومة الأمريكية دعمت شركة مودرنا بمليارات الدولارات من أجل إجراء تجارب حول اللقاح الخاص بالفيروس، وبالفعل فإن اللقاح الذى يتم إعداده أعطى نتائح أولية مبهرة.