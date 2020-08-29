نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة شاب تخلص من حياته لرفض أسرته زواجه من فتاة يحبها

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة معتز زهان، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، إنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب لبيان سبب الوفاة ، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة،وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية بوصول شاب يبلغ من العمر 26 سنة يعمل مبيض محاراة، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة،وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نتيجة تناوله حبة الغلة السامة، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الإبراهيمية، تناول الشاب حبة الغلة، وتخلص من حياته، لرفض أسرته الزواج من فتاة كان قد تقدم لخطبتها وعقد قرانه عليها ثم انفصل عنها وحاول العودة لها مرة ثانية لكن أسرته رفضت.