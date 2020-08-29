اليوم السابع
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ننشر قائمة السلع المعفاة من الجمارك في أول سبتمبر وفقا لاتفاق الميركسور

السبت، 29 أغسطس 2020 04:28 م
ننشر قائمة السلع المعفاة من الجمارك في أول سبتمبر وفقا لاتفاق الميركسور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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بعد أن أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور، اعتباراً من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، الذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، ينشر "اليوم السابع" قائمة السلع المعفاة، وهي كالتالي:
 
ذكرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B  من الاتفاق تتضمن الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.
 
وقالت الوزيرة إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.
 
 
وأشارت جامع إلى أنه تم تعميم قوائم السلع المعفاة على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الاعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور
 

اتفاقية الميركسور، هى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

 

 


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