اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب البيطريين يشكر مجلس "العامري" ويؤكد على لم الشمل وتفعيل اللجان

السبت، 29 أغسطس 2020 06:09 م
نقيب البيطريين يشكر مجلس "العامري" ويؤكد على لم الشمل وتفعيل اللجان الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين، أشكر الجمعية العمومية وكل طبيب وطبيبة تجشموا عناء للمشاركة  بالانتخابات فى يوم عمل ورغم ظروفهم الشخصية، وشاركوا مشاركة ايجابية وقدموا الاستحقاق الانتخابى، كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام للزملاء الذين قاموا بالمشاركة فى العملية الانتخابية، وكل الشكر للزملاء الذين قاموا على العملية الانتخابية بداية من لجنة تلقى الطلبات برئاسة دكتور أشرف قاسم، ولجنة الاشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور البدى أحمد ضيف وكيل مجلس النقابة، وكل أعضاء اللجنتين.
 
وأضاف سليم، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين،: كل الشكر للمجلس السابق، رغم أننى أرى أنه لا يمكن وصفه بأنه مجلس سابق، فجميعنا فى مركب واحد، وسنكمل سويا، لا أحد يعمل وحيدا، فالخبرات التى تكونت لدى الزملاء الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات، لابد أن يستكملوا المسيرة معنا، سواء من داخل المجلس أو خارجه، كما اتقدم بكل الشكر لأخى وصديقى النقيب العام السابق الدكتور خالد العامرى، فهو ليس سابق، فهو نقيب، وسيظل فى قلبى وبجوارى، ومتأكد أنه سيكون داعما ومساندا بكل قوة لنا فى كل خطوة لتحقيق أهدافنا، ووضع مهنتنا فى مكانة لائقة وسط مجتمعنا وسط جمهورية مصر العربية، لدعم اقتصادنا الوطنى، والرقى وبناء مصرنا الحبيبة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أهم أهداف المجلس فى المرحلة القادمة هى لم الشمل، فكلنا فى مركب واحد ووطن واحد، ومهنة واحدة، وبالتالى لابد من العمل يد بيد، والتعاون، كما أنه ليس هناك تضاد بين الجهات التنفيذية والنقابة، فلابد أن نتحد ونتوافق، لتحقيق أهدافنا جميعا، بالإضافة إلى تفعيل اللجان، حيث انبثقت كثير من اللجان عن المجلس السابق، وأشد على يد أعضائى أن يتم تفعيلها أكثر وأكثر لنصل إلى المرجو منها خلال الفترة القادمة، وأدعوا  الجميع أن يشاركوا النقابة خلال الفترة المقبلة للتعاون لصالح الوطن والمهنة.
 
 

نقيب البيطريين

الاطباء البيطريين

خالد سليم

أخبار مصر اليوم أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوز مجدى فؤاد بمقعد نقيب البيطريين بالقليوبية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:40 م

نقيب البيطريين يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:29 م

نقيب البيطريين يطالب بضم العاملين بالجهات الحكومية إلى كادر المهن الطبية

الخميس، 30 أبريل 2020 12:01 م

فى يومهم العالمى.. نقيب البيطريين: الأطباء البيطريون جنود مجهولة فى معركة فيروس كورونا

السبت، 25 أبريل 2020 01:04 م

نقيب البيطريين: إجراء الانتخابات فور استقرار الأوضاع.. والمجلس مستمر بتشكيله الحالى

السبت، 11 أبريل 2020 02:48 م

نقيب البيطريين يطالب باستثناء العيادات البيطرية من حظر الجمعة والسبت

السبت، 11 أبريل 2020 01:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة