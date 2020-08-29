"نقابة الصيادلة " بالإسكندرية تنظم 3 قوافل طبية فى ظل جائحة كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية ، تنظيم القوافل الطبية الخاصة بنقابة صيادلة الاسكندرية وأنشطتها المختلفة ،حيث وصلت كميات جديدة من تبرعات الأدوية من أعضاء نقابة الصيادلة وعدد من الشركات وتستعد القنابة حاليا لتجهيز عدد من قوافل الأدوية المجانية لغير القادرين بالمناطق النائية.

وأشارت نقابة الصيادلة فى بيان لها اليوم ،أنه خلال الستة أشهر الماضية بإطلاق ثلاثة قوافل طبية خيرية شملت القوافل مايقرب من 1345 علبة دواء في قوافل لمستشفي الشاطبي أطفال والشاطبي نسا، أطفال الرمل ، و566 علبة دواء في قافلة لشبراخيت، 1127 علبة دواء في قافلة لسيدي براني بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.