اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى الشهيدة الدكتورة وجنات توفيق بعد وفاتها بكورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 09:52 ص
نقابة الأطباء تنعى الشهيدة الدكتورة وجنات توفيق بعد وفاتها بكورونا الشهيدة الدكتورة وجنات توفيق
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة وجنات توفيق استشاري القلب بمستشفي المنصورة التخصصي.  والتي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد الــ(156).

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، أكد أن مجلس النقابة يجرى محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 طبيب حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء

 


نقابة الاطباء

اصابات كورونا

شهداء كورونا

شهداء كورونا من الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة بعد وفاتها بكورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:36 ص

نقابة أطباء الأسنان تُخاطب "الأعلى للإعلام" لوضع ميثاق شرف لبرامج طب الأسنان

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:11 ص

نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور إبراهيم هاشم بعد وفاته بكورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:29 م

نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور سامح كمال بعد وفاته بكورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:27 م

نقابة أطباء الجيزة تعقد أول اجتماعاتها وتعلن تشكيل هيئة المكتب

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:28 م

نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد عبد الهادى بعد وفاته بكورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة