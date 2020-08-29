نائب محافظ قنا يتفقد مركز الأورام والأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق.. صور

فريق المحافظات

أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز علاج الأورام، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مركز أورام قنا، والأستاذ أحمد صلاح المدير المالى والإدارى وعدد من الأطباء بالمركز .

كما تفقد نائب المحافظ أقسام المستشفى مثل (العيادات الخارجية – جهاز المسح الذري – جهاز الأشعة المقطعية – غرفة العناية المركزة – جهاز المناظير – وحدة الطب النووي) كما اطمئن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وسأل عدد من المرضي والزائرين عن مستوى الخدمة وبدورهم أثنوا علي جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وتابع حازم عمر الأعمال الإنشائية بمبني امتداد مركز الأورام المقام علي مساحة 3000 متر مربع والذى سيضم (العلاج الإشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الأشعة المقطعية البوزيترونى) لافتا إلي أن مركز الأورام يشهد إقبالا كبيرا من المرضي لجودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم .

من جانبه أثنى الدكتور محمد عبدالحكيم مدير مركز الأورام، علي الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي وتحقيق الرعاية الكاملة لهم



























