اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الإنشاءات الجديدة استعدادا للعام الدراسى الجديد

السبت، 29 أغسطس 2020 06:22 م
نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الإنشاءات الجديدة استعدادا للعام الدراسى الجديد نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد مستشفى الجراحات
الغربية - مصطفى عادل

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قام الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاءات والتوسعات الجديدة التى يتم تنفيذها استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، حيث شملت الجولة مستشفى الجراحات، والمبنى الجديد بكلية التربية الرياضية، وكلية التربية، بالجامعة.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وأعمال الصيانة طبقا للجدول الزمنى والشروط المتفق عليها، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى سبيل تطوير البنية التحتية للكليات والمنشآت بهدف تقديم خدمة تعليمية وطبية وبحثية عالية الجودة تسهم فى خدمة المجتمع وتبنى قضاياه بما يليق باسم ومكانة جامعة طنطا.

رافق الدكتور عماد عتمان فى جولته بمستشفى الجراحات الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، ورافقه بكلية التربية الرياضية الدكتورة هالة عمر ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلاويش وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور هانى سعيد وكيلة كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، ورافقه بكلية التربية الدكتور عبد الحميد المنشاوي، عميد الكلية.

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نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد مستشفى الجراحات والمبنى الجديد بكلية التربية الرياضية

 

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نائب رئيس جامعة طنطا 
 
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نائب رئيس جامعة طنطا خلال الجولة

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نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المبنى الجديد بكلية التربية الرياضية

 

 
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نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد مستشفى الجراحات

 


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العام الدراسى الجديد

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